МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Резервный банк Индии — центробанк страны — повысил ключевую процентную ставку на 40 базисных пунктов, до 4,4%, сообщил председатель регулятора Шактиканта Дас. СМИ: Индия рассчитывает покупать нефть из России по заниженной цене

"Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за повышение ставки репо на 40 базисных пунктов с немедленным вступлением в силу", — сказал Дас в ходе выступления.

Таким образом, ключевая процентная ставка в Индии выросла до 4,4%, вернувшись к показателю марта 2020 года. В то же время это первое повышение ставки репо с августа 2018 года.

Управляющий ЦБ Индии отметил, что решение по повышению ставки было принято в связи с растущей инфляцией, геополитической напряженностью, высокими ценами на сырую нефть и нехваткой сырьевых товаров во всем мире, которые повлияли на индийскую экономику. Дас добавил, что экономика Индии продемонстрировала устойчивость на фоне "тектонических сдвигов в мировой экономике" благодаря осмотрительной политике, однако дефицит и волатильность на товарных и финансовых рынках становятся все более острыми.