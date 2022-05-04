МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank в первом квартале создал резервы на 105 миллионов евро в связи с текущей ситуацией в мире — 46 миллионов евро зарезервировано из-за ситуации на Украине, еще 59 миллионов евро — на фоне санкций в отношении России, следует из отчетности банка. Прибыль Raiffeisen Bank в России выросла в первом квартале

Это треть всех резервов, созданных банком в первом квартале (319 миллионов евро).

Также в отчетности говорится, что банк оценивает все стратегические варианты своего будущего в России, включая тщательно продуманный выход с этого рынка.