МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Австрийский регулятор одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG, банк обеспечил выполнение всех обязательств перед клиентами, говорится в сообщении Сбербанка. Британия ввела ряд новых санкций в отношении России

"Австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) 2 мая 2022 года одобрило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG", — сказано в сообщении.

В банке отметили, что благодаря сделке Sberbank Europe AG полностью погасил сумму по вкладам в общем размере 926 миллионов евро австрийскому Агентству по страхованию вкладов (ESA), которое ранее в соответствии с местным законодательством выплатило гарантированную сумму до 100 000 евро всем вкладчикам дочернего банка в связи с наложенными на Sberbank Europe AG внешними ограничениями.

"Все оставшиеся депозиты сверх гарантированной суммы будут также полностью выплачены банком. Таким образом, дочерний банк самостоятельно обеспечил выполнение всех обязательств перед клиентами", — заявили в банке.

Сбербанк продолжает планомерную работу по выходу с европейского рынка, прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев. "Sberbank Europe AG сделал максимум в интересах акционеров и клиентов и продолжает исполнять свои обязательства", — подчеркнул он.

Управление надзора за финансовыми рынками Австрии ранее сообщало о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что банку запрещено проводить платежи и другие операции.