Минторг США: рост дефицита торгового баланса в стране составил 22,3%
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 20 миллиардов долларов, или на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля, до 109,8 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 107 миллиардов долларов с первоначального значения февраля в 89,2 миллиарда. Показатель за февраль был пересмотрен до 89,8 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/finance/20220504/836818793.html
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