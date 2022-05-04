МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 20 миллиардов долларов, или на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля, до 109,8 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Дефицит торгового баланса еврозоны в феврале неожиданно снизился

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 107 миллиардов долларов с первоначального значения февраля в 89,2 миллиарда. Показатель за февраль был пересмотрен до 89,8 миллиарда долларов.