МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. К нестандартным видам инвестирования относятся инвестирование в антиквариат, вино и т.д. Наиболее ликвидной частью антиквариата являются монеты, денежные купюры (банкноты), ювелирные и изделия из драгоценных металлов, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. Инвестирование в антиквариат, по ее мнению, — хороший пример долгосрочных вложений от 3 — 10 лет и более.

Инвестирование в монеты-наиболее привлекательный способ заработка для инвестора. Особенно востребованы на рынке, по ее мнению, монеты из золота и монеты, относящиеся к царской России. Их можно продать по цене, значительно превышающей цену металла вследствие их исторической ценности. На изделия из драгоценных металлов (ложки, подсвечники, статуэтки, часы и т.п.) также большой спрос на рынке антиквариата. Но для продажи они не должны обладать видимыми дефектами.

"При инвестировании в фарфор лучше покупать изделия в идеальном состоянии европейских российских имперских заводов XVIII-XIX веков и проводить специальную экспертизу на подлинность", — советует эксперт.

Старинные фотоаппараты, телефоны, кассовые аппараты, граммофоны, радиоприёмники, кассетные магнитофоны также, по ее словам, могут быть востребованы коллекционерами. Главными критериями ценности является возраст и хорошее качество изделия. Инвестирование в старинные книги тоже может принести инвестору доход: особенно ценятся на рынке прижизненные издания классиков, первопечатные книги и рукописи.

"Старинные книги нуждаются в специализированном хранении и уходе, поддержании определенного температурного, светового режима и влажности, что существенно увеличивает издержки инвестора", — считает Карпенко.

Картины, скульптуры и иные предметы искусства широко востребованы у коллекционеров и могут принести существенный доход инвестору вследствие роста стоимости. «Однако их, так же, как и книги, сложно хранить плюс требуется потратиться на экспертизу», — напомнила эксперт.

Инвестиционные перспективы вина сегодня, по ее мнению, не менее оптимистичны, чем инвестиции в недвижимость или золото. Винный рынок для новичков не всегда доступен вследствие высоких барьеров на вход от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Тем не менее, изысканные вина иногда могут предложить инвесторам более высокую доходность с поправкой на риск, чем более традиционные инструменты инвестирования.

«Вторичный рынок марочных вин оценивается в 5 миллиардов долларов», — заявила Карпенко. Главными факторами, определяющими ценность вин инвестиционного класса, являются качество урожая, происхождение, редкость и способность выдерживать. Важно отметить, что вино — это изначально ограниченный товар, который нельзя заменить. Даже при наличии мощных винных брендов дефицит может привести к росту цен. Например, в 2012 году Domaine de la Romanée Conti в Бургундии произвел менее 4500 бутылок, которые сейчас продаются по цене свыше 13 000 долларов за бутылку.

Но если инвестор покупает физическое вино, то ему также следует учитывать затраты на строительство и содержание винного погреба. С учетом затрат на холодильную установку, стеллажи, запуск винного погреба может обойтись в первоначальные затраты в размере 10 000 — 15 000 долларов США с дополнительными ежегодными расходами на техническое обслуживание и страховку. В России, кроме того, по закону для занятия такого рода инвестированием необходимо иметь лицензию на продажу алкоголя.

Для тех, кто не хочет заморачиваться с такими расходами и проблемами, есть другой выход. "Приобрести вино можно как в физическом виде, так и путем покупки фьючерса", — напомнила эксперт. Фьючерсы доступны к продаже за 18 месяцев до официального выпуска винтажа.

"Однако стоимость фьючерса на вино не гарантируется и может фактически снизиться между моментом покупки и моментом продажи и вместо прибыли можно получить и убыток", — предостерегает Карпенко.