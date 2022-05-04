МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank (RBI) получил несколько необязывающих предложений о продаже российской дочки, в настоящий момент не готов раскрывать более подробную информацию, заявил в ходе телефонной конференции гендиректор RBI Йоханн Штробль. СМИ сообщили о возможном уходе Raiffeisen Bank из России

"После сообщения в марте мы получили необязывающие предложения о заинтересованности. На текущий момент я не могу предоставить дополнительную информацию", — сказал он.

При этом он еще раз подчеркнул, что банк продолжает изучать различные варианты своей дальнейшей работы в стране.

В марте банк объявил, что рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка. Тогда же в пресс-службе российского банка заявили, что пересмотр участия Raiffeisen Bank International в капитале Райффайзенбанка рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято, при этом российская "дочка" продолжит работу вне зависимости от формата участия группы в ее капитале.