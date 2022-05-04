МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Первый шаг Федеральной резервной системы в ее агрессивной кампании по повышению процентной ставки, которая, вероятно, продолжится, был сделан при одном голосе против. Это вряд ли повторится на заседании Комитета по операциям на открытом рынке в эту среду. Британский фунт склонен к снижению

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, который раньше других руководителей начал призывать к борьбе с инфляцией, в ходе мартовского заседания ФРС настаивал на повышении ставок на половину процентного пункта, тогда как большинство его коллег проголосовали за повышение на четверть процентного пункта. Протоколы мартовского заседания показали, что многие руководители были согласны с Буллардом, но предпочли повысить ставки менее значительно из-за неопределенности, которая возникла из-за российской военной операции на Украине.

В апреле президент ФРС-Сент-Луис высказывался о возможности повышения ставок на 0,75 процентного пункта, отметив, что когда это произошло в рамках кампании по ужесточению денежно-кредитной политики в 1994 году, то последовавшие экономические показатели были "блестящими".

При этом Буллард заявил, что повышение ставок на 0,75 процентного пункта не входит в его базовый сценарий. Другие руководители ФРС, даже склонные к ужесточению политики, тоже предупредили о том, что не следует рассчитывать на столь масштабное повышение ставок. Таким образом, весьма вероятно, что голосование в среду завершится единогласным решением о повышении ставок с целью сдержать ускорение темпов инфляции.

— Автор Michael S. Derby

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ