МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) в первом квартале 2022 года составил 113 миллионов евро против прибыли в 26 миллионов годом ранее, сообщает финансовая организация. Чистая прибыль ArcelorMittal за первый квартал выросла в 1,8 раза

Чистая прибыль от банковской деятельности SG Russia снизилась на 74,8%, до 162 миллионов евро. Операционный убыток группы от деятельности в РФ составил 141 миллион евро против прибыли в 30 миллионов за аналогичный период прошлого года,

Ранее, 11 апреля, холдинг "Интеррос" Владимира Потанина сообщил, что приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, закрыть сделку планировалось в течение нескольких недель.

"Запланированная продажа нашей деятельности в России, которая в настоящее время завершается после резкого изменения перспектив этой страны, позволит группе эффективно и упорядоченно завершить свою деятельность, обеспечив преемственность как для своих сотрудников, так и для своих клиентов.", — говорится в релизе.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у нее работают универсальный Росбанк, а также страховая и лизинговая компании.