МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Банк России предостерег граждан от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете, рассказал директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Эксперт объяснил, в чем опасность онлайн-оплат через VPN

"Банк России выявил в первом квартале этого года 930 нелегальных участников финансового рынка, порядка 400 из них — это финансовые пирамиды. Мы ежедневно публикуем информацию о новых финансовых пирамидах на сайте Банка России в специальном предупредительном списке", — рассказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦБ.

По его словам, большинство финансовых пирамид рекламируют себя через интернет, регулятор старается быстро блокировать интернет-страницы с новыми финансовыми пирамидами.

"Но сейчас при интернет-серфинге многие используют VPN. Так вот, когда вы заходите на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN, они не заблокированы, и вы рискуете сильно вляпаться в услуги финансовых мошенников. Поэтому, ища финансовые услуги, предварительно лучше отключайте VPN на своем телефоне или планшете", — заявил Лях.