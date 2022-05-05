МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Проект двухконтурной валютно-финансовой системы не направлен на реставрацию "золотого рубля Витте", а призван связать финансовый и реальный секторы отечественной экономики, создать резервный инвестиционный контур в дополнение к эмиссионному, рассказал РИА Новости от имени группы ученых-разработчиков проекта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. В Кремле рассказали о двухконтурной валютно-финансовой системе в России

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.

"Тема оказалась настолько актуальной и неординарной, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления, что вызвала многочисленные и противоречивые высказывания в средствах массовой информации. Большинство из них либо искажают, либо неверно трактуют замысел упомянутого проекта… Предложения, разработанные российскими учеными, никоим образом не связаны с привязкой рубля к физическому золоту", — сказал Рябухин.

По словам сенатора, основной тезис выступления Патрушева состоял в необходимости создания обеспечительной меры национальной валюты за счет использования наряду с золотом особой группы товаров, обладающих одновременно товарными и денежными свойствами, что и создает их валютную ценность. "Это дает возможность оценивать их стоимость в золотом эквиваленте. На Россию приходится 40% мировых запасов подобных товаров", — сказал Рябухин.

"На основе такого подхода разработан алгоритм, который позволил создать измеритель внутренней ценности любых платежных средств, названный авторами "расчетным золотом". Расширенная за счет особой группы товаров база золотовалютных резервов позволяет создать устойчивую основу для укрепления рубля в системе внутренних, региональных и международных расчетов, снизив волатильность", — отметил собеседник агентства.

Проект не предусматривает создание денежных (платежных) суррогатов и параллельной финансовой системы, подчеркнул Рябухин. "Предложенный проект позволяет связать финансовый и реальный секторы экономики, создав резервный инвестиционный контур. Инвестиционный контур дополняет существующий эмиссионный. Это и есть принцип двухконтурной организации национальной валютно-финансовой системы с единым эмиссионным центром, которым является Банк России", — пояснил сенатор.

"Двухконтурная национальная валютно-финансовая система не является аналогом финансовой системы наличного и безналичного обращения рубля, внедренной в 30-х годах прошлого века в СССР, и уж тем более реставрацией обеспеченного золотом рубля подобно тому, что было во времена Витте (министра финансов России конца XIX — начала XX века — ред.)", — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Рябухина, проект позволяет "осуществить генерацию длинных и дешевых финансовых ресурсов" путем выпуска неэмиссионных ценных бумаг и цифровых финансовых активов, обеспеченных группой товаров, обладающих валютной ценностью.