КИШИНЕВ, 5 мая — ПРАЙМ. Исполком Национального банка Молдавии принял решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта — до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции, сообщил в четверг на брифинге глава Нацбанка Октавиан Армашу.

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"Исполнительный комитет Национального банка Молдавии единогласно принял решение увеличить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 3 процентных пункта, до 15,5% годовых", — заявил Армашу.

Соответственно, увеличиваются процентные ставки по кредитам овернайт на 3 процентных пункта — с 14,5% до уровня 17,5% годовых и по депозитам овернайт на 3 процентных пункта — с 10,5% до уровня 13,5% годовых.

Решение было принято на базе нового прогноза по инфляции, который учитывает последствия пандемии и ситуацию в регионе из-за конфликта на Украине.

В 2020 году Национальный банк Молдавии на фоне коронавируса с марта по ноябрь снижал базисную ставку с 5,5% до 2,65%. В июле прошлого года она была увеличена до 3,65%, а в декабре — до 6,5%, в январе этого года — до 8,5%, в феврале — до 10,5%, в марте — до 12,5%.