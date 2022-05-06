МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Эстонии в апреле в годовом выражении ускорилась до 18,8%, сообщил в пятницу департамент статистики страны. Инфляция в Швейцарии выросла до максимума с 2008 года

"Индекс потребительских цен в Эстонии вырос в апреле на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с мартом индекс вырос на 3,6%. Товары в годовом исчислении подорожали на 14,4%, а услуги — на 27,8%", — говорится в сообщении.

Согласно данным департамента, наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали изменения цен, связанные с жильем — они составили более 40% общего повышения индекса. Поступавшее в дома электричество подорожало на 119%, тепловая энергия — на 57,7%, сетевой газ — на 237,2%.

Из продуктов питания в годовом выражении больше всего подорожали картофель (на 134,3%), растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%). Бензин подорожал на 32,5%, а дизельное топливо — на 48,6%, отмечается в сообщении.