МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России за первый квартал 2022 года выросла на 9%, до 75,3 миллиарда рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова. Эксперты рассказали о влиянии цен на алюминий на производство стали

При этом по сравнению с показателем на конец марта прошлого года задолженность населения выросла на 1,9%. В целом долги на розничном рынке электроэнергии на конец марта составили 335 миллиардов рублей, что всего лишь на 0,5% выше, чем аналогичный показатель прошлого года. Прирост за квартал составил 45,5 миллиарда рублей.

Уровень расчетов на розничных рынках в первом квартале составил 95,6%, что на 0,5 процентного пункта лучше, чем годом ранее, также следует из презентации. Как отметил Чернов, по итогам первого квартала покупатели ряда федеральных округов ухудшили уровень расчетов на розничном рынке по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это Сибирский, Уральский, Приволжский, Южный и Северо-Кавказский федеральный округа.

"По группам потребителей видно, что покупатели всех групп находятся в "зеленой зоне"…. Наилучшую позицию по уровню расчетов в 96,6% держит группа сельхоз производителей, худшая группа — это непромышленные, в том числе и ЖХК", — также рассказал он.