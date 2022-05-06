МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мошенники под видом банков обзванивают клиентов и "сообщают" о дефиците наличных валюты и рублей, чтобы пользуясь ажиотажем таким образом выведать данные карты и украсть деньги, сообщил Банк России. Обнаружен новый способ обмана, угрожающий картам россиян

"Злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан. Например, якобы сотрудники банка звонят и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты", — говорится в сообщении.

Далее "банкиры" предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого потом можно "беспрепятственно снять средства". А для "открытия" такого счета аферисты запрашивают у жертвы номер карты, трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий код от банка, пришедший по смс.

"Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета", — заключает регулятор.