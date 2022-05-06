МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Украинские банки начали сворачивать работу в перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области, им на смену придут российские, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Рубль ощутимо упал против доллара и евро

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ближайшее время в регион зайдет российский Международный расчетный банк.

"Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией", — сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, в ближайшие месяцы регион полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях, в том числе в части выплаты пенсий и социальных пособий.

"В Херсонском регионе снова будет налажена стабильная жизнь. Уже сформированы новые институты власти и органы правопорядка", подчеркнул Стремоусов.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.