МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Биткоин дешевеет в понедельник на 3%, торгуясь у минимума с лета 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Binance ввела ограничения для россиян с большими криптоактивами

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.14 мск дешевел на 3,35% — до 33,49 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,17% — до 33,5 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее в ходе торгов стоимость биткоина опускалась до 33,27 тысячи долларов, что является минимумом с июля 2021 года. Это уже пятая торговая сессия снижения курса криптовалюты.

В целом за май биткоин подешевел уже примерно на 11%. При этом суммарно за месяц биткоин непрерывно дешевеет, начиная с марта. Суммарно за три весенних месяца он потерял примерно 22% своей стоимости.