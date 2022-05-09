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2022
https://1prime.ru/finance/20220509/836851459.html
Биткоин торгуется у минимума с лета 2021 года
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. Биткоин дешевеет в понедельник на 3%, торгуясь у минимума с лета 2021 года, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по... ПРАЙМ, 09.05.2022
криптовалюты, рынки, финансы, экономика, новости, биткоин, binance, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Биткоин дешевеет в понедельник на 3%, торгуясь у минимума с лета 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.14 мск дешевел на 3,35% — до 33,49 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,17% — до 33,5 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Ранее в ходе торгов стоимость биткоина опускалась до 33,27 тысячи долларов, что является минимумом с июля 2021 года. Это уже пятая торговая сессия снижения курса криптовалюты.
В целом за май биткоин подешевел уже примерно на 11%. При этом суммарно за месяц биткоин непрерывно дешевеет, начиная с марта. Суммарно за три весенних месяца он потерял примерно 22% своей стоимости.