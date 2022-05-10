МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 3.13 мск падал в цене на 12% — до 29 972 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 30 187 долларов. Динамика приводится за сутки.
https://1prime.ru/finance/20220510/836854454.html
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