МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Биткоин упал почти на 50% со своего исторического максимума

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 3.13 мск падал в цене на 12% — до 29 972 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 30 187 долларов. Динамика приводится за сутки.