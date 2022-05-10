МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом квартале 2022 года выросла на 57,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,294 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Минпромторг намерен увеличить долю российского медоборудования на рынке

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,35 евро против 2,13 евро годом ранее. Выручка выросла на 18,8% — до 14,639 миллиарда евро.

В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки выручка компании в первом квартале увеличилась на 10,8%, до 4,514 миллиарда евро, в Северной Америке — на 21,7%, до 5,962 миллиарда евро. Показатель для Азиатско-Тихоокеанского региона в первом квартале составил 2,411 миллиарда евро, что на 10,6% больше, чем годом ранее, а в Латинской Америке выручка подскочила на 48,7% — до 1,752 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer увеличилась на 5,9% — до 4,624 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 20,8%, до 1,512 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения — на 27,1%, до 8,447 миллиарда евро.

"Мы успешно стартовали в 2022 году. Наш прогноз остается неизменным, несмотря на большие неопределенности, в том числе вокруг цепочки поставок и поставок энергоносителей. Мы подтверждаем прогноз группы на весь год", — говорится в релизе. В марте компания прогнозировала рост объема продаж в 2022 году на 5%, до примерно 46 миллиардов евро.

Bayer уточнил, что Россия и Украина не входят в первую десятку ключевых стран по продажам концерна, поэтому сложившаяся ситуация не повлияла на прибыль концерна. На обе эти страны у Bayer приходится около 3% продаж.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).