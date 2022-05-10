МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2021-2022 финансового года (закончился 31 марта 2022 года) сократилась на 14% по сравнению с показателем годичной давности и составила 882,178 миллиарда иен (около 6,77 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Концерн Bayer резко нарастил чистую прибыль в первом квартале

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 705,16 иены (5,41 доллара) против 823,77 иены (6,32 доллара) годом ранее. Операционная прибыль за год увеличилась на 26% — до 1,202 триллиона иен (9,23 миллиардов долларов). Выручка увеличилась на 10% — до 9,921 триллиона иен (76,15 миллиарда долларов).

Компания ожидает, что по итогам 2022-2023 финансового года чистая прибыль составит 830 миллиардов иен (6,4 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала фингода компания зафиксировала чистую прибыль в размере 112,971 миллиарда иен (867,2 миллиона долларов), что в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Разводненная прибыль на одну акцию составила 88,98 иены (0,68 доллара) против 53,3 иены (0,41 доллара) за четвертый квартал годом ранее.

Операционная прибыль за квартал составила 138,629 миллиарда иен (1,06 миллиарда долларов), что в 2 раза выше показателя годичной давности. Выручка компании при этом увеличилась на 1,2%, до 2,263 триллиона иен (20,5 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.