ЦЮРИХ, 11 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют российская компания BitRiver, в апреле этого года попавший под американские санкции, рассматривает возможность подачи иска к министерству финансов США, сообщили РИА Новости в компании. Daily Mail: миллионы британцев замерзнут из-за антироссийских санкций

"BitRiver рассматривает возможность подготовить и подать иск к министерству финансов США, которое объявило персональные санкции всей группе компаний крупнейшего российского оператора центров обработки данных. В BitRiver уверены, что действия американского ведомства наносят прямой репутационный вред компании и ее международному бизнесу, так как обвинения ничем не обоснованы", — заявили в компании.

BitRiver считает, что для введения ограничений нет законных оснований, и намерена потребовать исключения из санкционного списка.

"BitRiver не является госструктурой, а на 100% частная компания, которая никоим образом не помогает РФ обходить санкции. Также BitRiver намерена предъявить Минфину США обвинение в недобросовестной конкуренции и лоббировании отрасли майнинга США, нарушающих правила Всемирной торговой организации", — добавили в компании.

В свою очередь, генеральный директор BitRiver Игорь Рунец назвал действия американского Минфина "попыткой изменить мировую расстановку сил в пользу компаний США и убрать с рынка крупнейшего российского игрока".

Одновременно в компании заявили, что все предприятия, производственные площадки и офисы BitRiver в России работают в штатном режиме. Кроме того, компания продолжает оказывать услуги международным клиентам, которые подтвердили намерение продолжить сотрудничество с BitRiver.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.