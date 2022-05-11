Группа "Русагро" отчиталась о резком снижении прибыли в первом квартале
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО снизилась в первом квартале на 66%, до 2,24 миллиарда рублей
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом квартале снизила чистую прибыль по МСФО на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,24 миллиарда рублей, сообщает компания.
Скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза — до 16,887 миллиарда рублей.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.
https://1prime.ru/finance/20220511/836860521.html
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