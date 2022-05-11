МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом квартале снизила чистую прибыль по МСФО на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,24 миллиарда рублей, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза — до 16,887 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.