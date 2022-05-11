МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России фиксирует пока единичные жалобы клиентов, недополучивших инвестдоход по продуктам страхования жизни из-за санкций Запада, и напоминает, что страхователь принимает на себя такие риски, подписывая договор со страховщиком, следует из комментария Банка России в ответ на запрос РИА Новости. Эксперт рассказал о выгоде инвестиций в вино, чай и токены

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в свою очередь сообщил, что к нему практически не поступало жалоб по этой тематике. ВСС считает, что ситуация с продуктами страхования жизни, имеющими инвестиционную часть, значительно лучше, чем с другими финансовыми инструментами.

Клиент одного из крупных российских страховщиков сообщил РИА Новости, что по договору ИСЖ, закончившемуся в апреле текущего года, было выплачено только "тело" договора — инвестиционная часть начислена, но не выплачена, страховщик предложил "ждать" выплат.

"Подобные обращения (затягивание сроков выплат из-за введенных западными странами санкций) поступают в Банк России, но они пока единичны, не имеют массового характера. Вопрос взаимодействия с клиентами страховщиков жизни по договорам ИСЖ с учетом введенных различными странами санкций находится в фокусе внимания Банка России в рамках превентивного поведенческого надзора: ухудшения ситуации пока не наблюдается", — прокомментировали в пресс-службе регулятора.

При этом в ЦБ указали, что страховщики обязаны выплачивать все гарантированные выплаты, предусмотренные договорами страхования (страховые суммы), несмотря на невозможность из-за санкций получить денежные средства от западных эмитентов, в чьи активы были инвестированы средства клиентов.

"Что касается дополнительного инвестиционного дохода, то в этой части страхователь принимает на себя риски, связанные с инвестированием и возможным неполучением инвестиционного дохода", — пояснил регулятор.

РАЗЪЯСНЕНИЯ СТРАХОВЩИКОВ

"В адрес ВСС жалоб по данной тематике практически не поступало. По нашей информации, страховщики очень тщательно отрабатывают каждый затруднительный случай", — говорит вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

В целом, по его словам, сейчас идет перенастройка всех финансовых рынков и взаимодействия между финансовыми институтами, страховщики ищут и тестируют новые юридические и логистические конструкции. В поиск решений включены правительство РФ и Банк России.

"В случае со страхованием жизни ситуация многократно лучше, чем с другими финансовыми инструментами, так как нет задержек и проблем с выплатой страховой суммы, выплатами по страховым рискам, получением налоговых вычетов и так далее — то есть условия договора исполняются в полном объеме и в установленные сроки", — отметил вице-президент ВСС.

Что касается дополнительного инвестиционного дохода (ДИД), то в страховании это дополнительная опция, а не смысл договора или какая-то гарантия, подчеркнул Дубровин. Выплата инвестдохода зависит от ряда условий: положительный инвестиционный результат по активу, коэффициент участия, срок действия договора и так далее.

"В целом многие договоры и не имеют ДИДа, а по тем договорам, где денежные средства "зависли" в связи с позицией Euroclear, ДИД будет выплачен после поступления денег", — добавил Дубровин.

КАК СОСТАВИТЬ ЖАЛОБУ В ЦБ

"Если потребитель считает, что его права нарушены, он может обратиться с жалобой в Банк России для проведения проверки. При выявлении нарушений Банк России применит соответствующие меры", — напомнили в пресс-службе регулятора.

При этом к жалобе следует приложить копии договоров и правил страхования, иначе невозможно будет определить, есть ли нарушения по выплате страховых сумм или дополнительного инвестиционного дохода.

В ЦБ напомнили, что 25 марта 2022 года вступило в силу указание Банка России, устанавливающее стандартные требования к продуктам страхования жизни с инвестиционной составляющей. Документ обязывает страховщиков до заключения договора раскрывать клиенту информацию о страховом продукте, в том числе о его исторической доходности за последние три года.

"Полагаем, что соответствующие нормы будут способствовать принятию потребителями информированного решения о целесообразности приобретения страхового продукта", — отмечают в Банке России.

"В этом плане очень важным является вопрос доведения до потребителей наиболее полной информации в отношении заключаемых договоров инвестиционного страхования жизни и рисков, связанных с данным финансовым продуктом", — добавили в пресс-службе ЦБ.