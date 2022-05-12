МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Швейцария разблокировала часть российских активов, замороженных ранее из-за санкций, к началу мая общий объем таких активов составил 6,3 миллиарда швейцарских франков (6,3 миллиарда долларов), заявил представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер.

В начале апреля сообщалось, что власти конфедерации из-за санкций заморозили российские активы на сумму около 7,5 миллиардов швейцарских франков. По словам Боллинджера, затем было заблокировано еще 2,2 миллиарда франков, но позднее 3,4 миллиарда, заблокированных банками в качестве меры предосторожности, были разморожены.

"По состоянию на 11 мая заблокированы активы на сумму 6,3 миллиарда франков и 11 объектов недвижимости", — сказал журналистам представитель SECO.

Он пояснил, что превентивная блокировка активов происходит, если возникает подозрение, что они принадлежат подсанкционным российским физлицам или компаниям. После этого SECO проводит проверку, по результатам которой может разморозить активы.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.