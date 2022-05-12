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Инфляция в Аргентине в апреле составила 6%
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Инфляция в Аргентине в апреле составила 6%, набрав с начала года 23,1%, сообщил Национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 6% в апреле 2022 года по... ПРАЙМ, 12.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в апреле составила 6%, набрав с начала года 23,1%, сообщил Национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 6% в апреле 2022 года по отношению к марту, в годовом выражении — на 58%. За первые четыре месяца (инфляция) набрала 23,1%", — говорится в докладе.
В марте инфляция составила 6,7%.
Больше всего в апреле выросли цены на обувь и одежду (9,9%), меньше всего — на алкоголь и табак (3,3%).
Инфляция в Аргентине в 2021 году достигла 50,9%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.