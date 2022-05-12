МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в апреле составила 6%, набрав с начала года 23,1%, сообщил Национальный институт статистики. Банк Мексики повысил ключевую ставку на 50 пунктов

"Потребительские цены выросли на 6% в апреле 2022 года по отношению к марту, в годовом выражении — на 58%. За первые четыре месяца (инфляция) набрала 23,1%", — говорится в докладе.

В марте инфляция составила 6,7%.

Больше всего в апреле выросли цены на обувь и одежду (9,9%), меньше всего — на алкоголь и табак (3,3%).

Инфляция в Аргентине в 2021 году достигла 50,9%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.