МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы ВТБ, спрос на ипотеку после снижения ставок в конце апреля в банке вырос вдвое, схожая динамика наблюдается на рынке в целом. Сбербанк увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой

"Клиенты ВТБ увеличили спрос на жилищные кредиты после снижения ставок в конце апреля. За пять рабочих дней мая заемщики оформили около 18 тысяч заявок на ипотеку, что в два раза превышает результат последней недели апреля. В результате, общий спрос на ипотеку в начале мая уже вырос практически вдвое. По нашей оценке, схожая динамика наблюдается и на рынке в целом", — говорится в сообщении.

В ВТБ отметили, что снижение ключевой ставки в апреле до 14% существенно отразилось на общей стоимости розничных кредитов и позволило избежать длительной стагнации ипотечного рынка.

Снижение ставок по стандартным банковским программам, в первую очередь, "оживило" сегмент вторичного жилья, где в период "заградительных" тарифов сформировался отложенный спрос, добавили в ВТБ.

"Сейчас доля заявок на стандартные программы в структуре наших продаж составляет уже 50%, тогда как в апреле не превышала 30%. Также мы видим прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9%", — отметил вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.