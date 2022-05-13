МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 мая 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 1,056 триллиона рублей, или 36,2% от годового плана, сообщил Минфин РФ. Мишустин озвучил объем стимулирования российской экономики

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 мая 2022 года – составило 1055,7 млрд рублей или 36,2% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Наука и университеты" (49,5%), "Здравоохранение" (48,6%), "Жилье и городская среда" (47,2%).

Исполнение расходов по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) составило 45,6%, по нацпроекту "Демография" — 44,7%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 43,9%, "Производительность труда" — 40%.

Расходы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составили 24,2% от годового плана, "Безопасные качественные дороги" — 23,6%, "Экология" – 21,7%, "Образование" – 19,6%, "Международная кооперация и экспорт" — 16,3%.

Менее чем на 16% исполнены нацпроекты "Культура" и "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы по ним составили соответственно 15,7% и 15,2% от годового планового объема.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".