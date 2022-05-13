МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин сообщил, что правительство России выделило Ингушетии 1,8 миллиарда рублей на погашение кредиторской задолженности региона. Производство шампанского в России за четыре месяца выросло на 24%

"Подписано распоряжение правительства России о выделении 1,8 миллиарда рублей Ингушетии на погашение кредиторской задолженности по обязательствам до 2020 года", — сказал Горнин в пятницу на совещании в Магасе, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Он пояснил, что данные средства могут использоваться только в указанных целях.

Сразу после совещания Горнин и премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин подписали соответствующее соглашение.