МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. В пресс-службе Сбербанка сообщили РИА Новости, что попавшее в магазин App Store приложение "Сбербанк онлайн сайт" является мошенническим, ведется работа по его удалению. В Белоруссию введут сбор за реализацию нефти на внутреннем рынке

Как убедилось РИА Новости, в магазине приложений для платформы iOS доступен для скачивания "Сбербанк онлайн сайт". В качестве разработчика указан Said Akhmedov, в описании говорится, что приложение для моментального входа "в сайт сбербанка онлайн".

"Будьте бдительны, это неофициальное приложение "Сбера", а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны — мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских", — предупредили в пресс-службе банка.

В кредитной организации напомнили, что приложение "Сбербанк Онлайн" не доступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. При этом все ранее установленные приложения Сбербанка продолжают работать.

"Новые пользователи могут использовать веб-версию "Сбербанк Онлайн", которая специально адаптирована для мобильных устройств", — пояснили в банке.

Для пользователей на платформе Android есть возможность установить приложение, но только с официального сайта Сбербанка, в зарубежных магазинах приложений оно не доступно, добавили в пресс-службе.