МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Ростелеком" уведомил Citibank о расторжении с 8 июля депозитного соглашения в отношении программы американских депозитарных расписок (ADR), выпущенных на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком", сообщили в компании. "Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у зарубежных лизингодателей

"ПАО "Ростелеком" сообщает о том, что в соответствии с требованиями федерального закона № 114-ФЗ от 16 апреля 2022 года компания уведомила банк-депозитарий Citibank, N.A. 29 апреля 2022 года о расторжении депозитного соглашения в отношении программы американских депозитарных расписок, выпущенных на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"… Прекращение программы ADR компании будет осуществляться согласно условиям депозитного соглашения, датой окончания действия которого является 8 июля 2022 года", — говорится в сообщении.