МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Денежные переводы из России через платежные системы за год сократились почти на 17% и по итогам первого квартала составили 1,4 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Платежные системы Банка России работают штатно

Переводы в Россию также показали отрицательную динамику почти на те же 17% — за год они снизились до 632 миллионов долларов.

При этом переводить из России в среднем стали на 29 долларов за раз меньше: в первом квартале этого года из нашей страны с помощью платежных систем отправляли в среднем по 216 долларов.

В Россию, напротив, отправляли в среднем на 22 доллара больше — средний перевод за год вырос до 383 долларов.