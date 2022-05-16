МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. МКБ получил генеральную лицензию, которая позволит банку экспортировать золото в слитках, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Стоимость золота опустилась ниже $1800 за унцию

"МКБ получил генеральную лицензию на экспорт золота в слитках и рассматривает потенциально интересные возможности для осуществления операций с физическим золотом", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, в банке отметили, что у них есть выделенное направление по развитию операций с драгоценными металлами.

"Мы следим за основными тенденциями на финансовом рынке и оцениваем перспективы развития нашего бизнеса, включая направление драгоценных металлов", — отметили в МКБ.