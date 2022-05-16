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МКБ получил лицензию на экспорт золота в слитках
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. МКБ получил генеральную лицензию, которая позволит банку экспортировать золото в слитках, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "МКБ получил генеральную... ПРАЙМ, 16.05.2022
банки, финансы, экономика, новости, золото, мкб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. МКБ получил генеральную лицензию, которая позволит банку экспортировать золото в слитках, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"МКБ получил генеральную лицензию на экспорт золота в слитках и рассматривает потенциально интересные возможности для осуществления операций с физическим золотом", — сказали в пресс-службе.
Кроме того, в банке отметили, что у них есть выделенное направление по развитию операций с драгоценными металлами.
"Мы следим за основными тенденциями на финансовом рынке и оцениваем перспективы развития нашего бизнеса, включая направление драгоценных металлов", — отметили в МКБ.