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https://1prime.ru/finance/20220516/836904672.html
Спрос банков на месячном аукционе репо превысил лимит вдвое
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. Спрос банков на аукционе месячного репо превысил лимит вдвое и составил 198 миллиардов рублей, годового репо — 1,193 миллиарда рублей говорится в материалах регулятора. Объем... ПРАЙМ, 16.05.2022
банки, финансы, экономика, новости, репо, цб рф, аукцион
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Спрос банков на аукционе месячного репо превысил лимит вдвое и составил 198 миллиардов рублей, годового репо — 1,193 миллиарда рублей говорится в материалах регулятора.
Объем заключенных сделок месячного репо составил 100 миллиардов рублей, годового — 1,193 миллиарда рублей.
Ставка отсечения на месячном аукционе составила 14,1% годовых, средневзвешенная ставка — 14,1% годовых. Дата исполнения первой части сделок — 18 мая, второй части — 22 июня.
Ставка отсечения на годовом аукционе составила 14,25% годовых, средневзвешенная ставка — 14,25% годовых. Дата исполнения первой части сделок — 18 мая, второй части — 17 мая 2023 года.