МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Спрос банков на аукционе месячного репо превысил лимит вдвое и составил 198 миллиардов рублей, годового репо — 1,193 миллиарда рублей говорится в материалах регулятора. МКБ получил лицензию на экспорт золота в слитках

Объем заключенных сделок месячного репо составил 100 миллиардов рублей, годового — 1,193 миллиарда рублей.

Ставка отсечения на месячном аукционе составила 14,1% годовых, средневзвешенная ставка — 14,1% годовых. Дата исполнения первой части сделок — 18 мая, второй части — 22 июня.

Ставка отсечения на годовом аукционе составила 14,25% годовых, средневзвешенная ставка — 14,25% годовых. Дата исполнения первой части сделок — 18 мая, второй части — 17 мая 2023 года.