МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Предложение Банка России приостанавливать на два дня денежные переводы на счета из его базы дропперов является более гуманной мерой, чем приостановка лишь по заявлению пострадавшего, так как исключает человеческий фактор и возможное мошенничество со стороны плательщика, сообщила РИА Новости директор фонда "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Эксперт рассказал, что может обеспечить работу операторов связи России

Ранее в понедельник директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что регулятор предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на дропперские счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка.

"Предложение Банка России, на наш взгляд, взвешено и разумно. Такая мера может помочь снизить размер ущерба пострадавшим от мошенничества, совершаемого с помощью методов социальной инженерии. Однако, эффективность ее будет зависеть от актуальности базы и алгоритмов ее применения", — отметила Лазарева.

Мошенники используют дропперов для того, чтобы быстро обналичить и вывести похищенные у доверчивых граждан деньги, пояснила эксперт. Это позволяет злоумышленникам замести следы и подставить самого дроппера при проведении расследования. Как только привлечение дропперов перестанет служить основной цели – оперативному выводу средств, без возможности их вернуть пострадавшему, пользоваться их услугами мошенники перестанут, добавила Лазарева.

Она добавила, что обманутым клиентам банков эта мера даст время, необходимое, чтобы осознать произошедшее, обратиться в банк и в полицию и вернуть деньги. Лазарева подчеркнула, что больше всего это поможет тем жертвам, которых мошенники уговаривают перевести на счет третьим лицам не только собственные средства, но и кредитные.

"Приостановка переводов на счета из базы дропперов ЦБ гораздо более гуманная мера, чем приостановка лишь по заявлению пострадавшего – это исключает человеческий фактор и ситуации, когда в силу ряда причин плательщик не хочет исполнять свои обязательства и жалуется на получателя платежа, голословно обвиняя его в мошенничестве", — сказала эксперт.

"Вопрос в том, кто в списке и как счета туда попадают? Механизм не прозрачен и о том, что перевод заблокирован из-за подозрительной операции, владелец счета может узнать по факту приостановки трансакции. А она может быть для человека критически важной и само занесение в базу может быть ошибочным. Поэтому, на наш взгляд, должны быть группы риска и группы доверия. Должны быть механизмы уведомления тех, кто в базе", — заключила эксперт.