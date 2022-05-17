МОСКВА, 17 май — ПРАЙМ. Конфискация российских активов привела бы к окончанию международной системы политической экономии, которая создавалась в течение последних десятилетий. Об этом рассказал приглашенный научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен. Китай призвал США не злоупотреблять концепцией нацбезопасности в торговле

"По сути, это было бы действием, которое покончит с международной системой политической экономии, которую мы создавали за десятилетия", — объяснил Хинрихсен в своем интервью газете Financial Times.

Издание подчеркнуло, что решение заморозить российские активы вызвало обеспокоенность в странах, у которых напряженные отношения с США и Европой.

"Прямой захват" активов РФ будет рассматриваться как "переход политического Рубикона", уверен Хинрихсен.

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.