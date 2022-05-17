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2022
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В Кремле оценили идею передать активы российских банков Украине
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. РЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКТИВЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА УКРАИНЕ НА НУЖДЫ КИЕВА БЫЛО БЫ ВОПИЮЩИМ, НЕЗАКОННЫМ И ТРЕБУЮЩИМ ОТВЕТА — ПЕСКОВ ПЕСКОВ ПРО ПРИЗЫВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКТИВЫ... ПРАЙМ, 17.05.2022
банки, финансы, экономика, новости
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. РЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКТИВЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА УКРАИНЕ НА НУЖДЫ КИЕВА БЫЛО БЫ ВОПИЮЩИМ, НЕЗАКОННЫМ И ТРЕБУЮЩИМ ОТВЕТА — ПЕСКОВ
ПЕСКОВ ПРО ПРИЗЫВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКТИВЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА УКРАИНЕ НА НУЖДЫ КИЕВА: ЭТО БУДЕТ ПРЯМОЕ ВОРОВСТВО
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