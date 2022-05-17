МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. РЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКТИВЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА УКРАИНЕ НА НУЖДЫ КИЕВА БЫЛО БЫ ВОПИЮЩИМ, НЕЗАКОННЫМ И ТРЕБУЮЩИМ ОТВЕТА — ПЕСКОВ

ПЕСКОВ ПРО ПРИЗЫВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКТИВЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА УКРАИНЕ НА НУЖДЫ КИЕВА: ЭТО БУДЕТ ПРЯМОЕ ВОРОВСТВО

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