МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Установление разных уровней ключевой ставки для разных субъектов РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило единство денежного обращения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В России снизилась средняя ставка по вкладам в крупнейших банках

"Казалось бы логичным установить ключевую ставку разной по разным регионам в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Но нужно помнить, что деньги — они на то и деньги, что они в национальной экономике одинаковые. Вы должны мочь ими расплатиться в любой точке", — ответила она на соответствующий вопрос, выступая на Junior Pay Tech Forum, и привела примерную модель ситуации с несколькими уровнями ключевой ставки.

"Где-то, где ключевая ставка высокая, там будут выше ставки по депозитам. И люди все побегут в этот регион отдавать деньги в депозиты. А там, где более низкая ключевая ставка, там будут более дешевые кредиты — все побегут в банки этого региона получать кредиты, и мы получим очень большие диспропорции. Ценность денег будет очень разная", — поясняет она.

"Мы все-таки создаем единое денежное пространство внутри страны, поэтому инструменты, которые мы применяем, внутри страны должны действовать одинаково — только так мы обеспечим единство денежного обращения, единство страны", — заключила глава ЦБ.