МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо счета текущих операций России достигнет 180 миллиардов долларов в 2022 году, что станет историческим рекордом, прогнозирует главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Центробанк сообщил о снижении международных резервов России в мае

"Наш прогноз годового профицита по счету текущих операций составляет 180 миллиардов долларов, что подразумевает рост импорта во втором полугодии 2022 года, что является историческим рекордом. Это остается нашим базовым сценарием", — отметил Струченевский.

По данным ЦБ РФ, по итогам первых четырех месяцев 2022 года положительное сальдо счета текущих операций составило 95,8 миллиарда долларов. С учетом того что положительное сальдо за первый квартал было на уровне 58,2 миллиарда долларов, в апреле оно достигло 37,6 миллиарда долларов — это рекордный месячный показатель за всю постсоветскую историю России, указал экономист.

Столь значительное положительное сальдо счета текущих операций обусловлено падением импорта, пояснил он. Большой профицит счета текущих операций означает столь же большой отток капитала из страны, так как ЦБ РФ не имеет возможности аккумулировать валовые международные резервы, добавил Струченевский.

"Мы полагаем, что российские компании и банки пока ищут новые направления для инвестирования в иностранные активы в "дружественных" странах (то есть странах, не присоединившихся к санкциям в отношении РФ)", — отметил эксперт.

Таким образом, в экономике формируется запас валютной ликвидности, который позволит финансировать импорт в страну, когда появится возможность его увеличить, пояснил он.