МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате РФ провести в период с июня по декабрь текущего года проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2019-2021 годы. Госдума восстановила льготу по налогу на прибыль технологических компаний

Проверяться должна деятельность Центробанка в части формирования и использования создаваемой из его фондов прибыли, а также исполнения сметы расходов ЦБ, его структурных подразделений и учреждений.

О результатах проверки Счетная палата должна будет проинформировать Госдуму.

По закону о Центробанке поручение о проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности Банка России дает Госдума на основании решения Национального финансового совета (НФС) ЦБ.

НФС такое решение принял, и если Госдума даст поручение, то Счетная палата готова в мае-июне приступить к анализу финансово-хозяйственной деятельности ЦБ, говорил в марте на заседании думского комитета по финансовому рынку аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.