МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за первый квартал 2022 года снизилась на 1,3 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составила 49,8%, свидетельствуют данные Банка России. Правительственная комиссия разрешила "Татнефти" продолжить программу АДР

Это минимальное значение с начала 2019 года, когда доля нерезидентов в евробондах РФ составляла 45,6%.

Совокупный объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало апреля составил 18,55 миллиарда долларов против 19,959 миллиарда долларов на начало года.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).