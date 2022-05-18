Центробанк отмечает стремительный рост безналичных платежей в России
Первый зампред ЦБ Скоробогатова: доля безналичных платежей в РФ достигла 75% за пять лет
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России достигла 75%, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"За очень короткий период времени, это, на самом деле, где-то около пяти лет, у нас с вами цифра безналичных платежей достигла 75%. Просто вдумайтесь: 75%. И только 25% — это наличные", — сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".
Ранее в своем годовом отчете регулятор сообщал, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ в 2021 году достигла 74,3%.
https://1prime.ru/finance/20220518/836921228.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.