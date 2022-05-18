С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России достигла 75%, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Юрист объяснила, можно ли не платить кредит, если банк уходит из России

"За очень короткий период времени, это, на самом деле, где-то около пяти лет, у нас с вами цифра безналичных платежей достигла 75%. Просто вдумайтесь: 75%. И только 25% — это наличные", — сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

Ранее в своем годовом отчете регулятор сообщал, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ в 2021 году достигла 74,3%.