МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Кабмин увеличил размер кредита для льготной и семейной ипотеки, теперь максимальная сумма таких кредитов составляет 30 и 15 миллионов рублей соответственно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. В правительстве не поддержали рефинансирование льготной ипотеки

Напомним, что ранее лимиты по программе льготной ипотеки на новостройки были повышены до 12 миллионов рублей для столичных регионов и до 6 миллионов для остальных субъектов РФ. Однако затем льготную ипотеку разрешили сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке. Благодаря этому максимальный размер кредита в Москве, Снакт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях теперь составляет 30 миллионов рублей, в других регионах — 15 миллионов.

По словам премьера, такая мера даст россиянам возможности для маневра в выборе жилья: граждане смогут приобрести более дорогую квартиру, а дополнительные средства привлечь по рыночной или иной субсидируемой ставке.