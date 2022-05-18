МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество. Об этом заявила глава минфина Дженнет Йеллен на полях министерской встречи G7.

Она объяснила, что "это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте".