Минфин США назвал незаконной поддержку Украины за счет российских активов
Глава минфина США: конфискация имущества РФ в пользу Украины противоречит американским законам
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество. Об этом заявила глава минфина Дженнет Йеллен на полях министерской встречи G7.
Она объяснила, что "это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте".
https://1prime.ru/finance/20220518/836925101.html
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