МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. МВД России согласовало доработанные законопроекты о цифровой валюте, которые, в частности, предполагают арест цифровых активов по решению суда, а также создание электронного кошелька для конфискованных активов, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства. Мантуров: криптовалюта может быть легализована в России

"Министерством внутренних дел РФ рассмотрены и согласованы доработанные по итогам совещания у заместителя председателя правительства РФ Д.Н. Чернышенко, состоявшегося 18 апреля, проекты федеральных законов "О цифровой валюте" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "О цифровой валюте", — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в МВД, в законопроектах учтены предложенные ведомством замечания. В частности, они касаются "вопросов организации порядка исполнения оператором цифровой торговой платформы постановления суда о наложении ареста на цифровую валюту, вынесенного в порядке уголовного судопроизводства, а также создания электронного кошелька цифровых валют для хранения арестованных и конфискованных активов".

"Вопросы, в том числе касающиеся порядка исполнения биржами решения о наложении ареста и урегулирования порядка хранения арестованных активов, прорабатываются", — уточнили в МВД.

Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.

Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.

При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

В феврале правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Так, оборот криптовалют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.