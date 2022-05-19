МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 4,73 рубля на привилегированную акцию и 80 копеек — на обыкновенную, сообщается в материалах компании.
"Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 4,73 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 рубля", — говорится в сообщении.
Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 20 июля.
Кроме того, компания сообщила, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня в заочной форме.
https://1prime.ru/finance/20220519/836929934.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.