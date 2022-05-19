МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 4,73 рубля на привилегированную акцию и 80 копеек — на обыкновенную, сообщается в материалах компании. Уже 15 российских компаний получили разрешение на листинг за рубежом

"Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 4,73 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 рубля", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 20 июля.

Кроме того, компания сообщила, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня в заочной форме.