С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — ПРАЙМ. Технических препятствий для выпуска новой купюры в 100 рублей нет, ожидается решение ЦБ, сообщил журналистам генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук. "Гознак" продолжает выполнять обязательства перед зарубежными заказчиками

Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

"Как только Банк России примет решение, что понятно, какое время займет адаптация счетно-сортировальных устройств банкоматов и так далее, так сразу же и будет принято решение о выпуске. Технически на сегодня таких препятствий в этом плане нет. Все, что зависит от "Гознака", будет сделано", — сказал Трачук.

В апреле Трачук сообщал, что планы выпуска новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако в текущей ситуации возможно некоторое смещение сроков. Тем временем банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, об этом тогда же говорилось в обращении Ассоциации банков России (АБР).