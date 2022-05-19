МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба за четыре месяца текущего года перечислила в федеральный бюджет РФ почти 2,6 триллиона рублей, что на 27,6% больше прогноза, сообщает ведомство.

"За 4 месяца 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 566 млрд рублей. Достигнутый фискальный результат на 27,6% превысил прогнозное задание. Сумма дополнительно перечисленных платежей составила 555,7 млрд рублей", — отмечает ФТС.