МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее, при этом доля социальной инженерии снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 52,5%, сообщил Банк России. Group-IB сообщила о новых мошеннических схемах на платформе Apple

Доля возмещенных средств жертвам кибермошенников при этом снизилась за год до 6,2% с 7,3%.

Также, согласно данным ЦБ, в первом квартале было выявлено в два с половиной раза больше мошеннических номеров с использованием "8 800", чем за аналогичный период прошлого года. Число выявленных городских номеров, которыми пользовались аферисты, выросло почти в 71 раз, до 71,3 тысячи, а мобильных – в 10 раз, до 17,9 тысячи.

Также регулятор выявил 1,7 тысячи мошеннических сайтов, маскирующихся под финансовые организации, что в четыре раза больше, чем год назад, и нашел сайты 57 финансовых пирамид (годом ранее — 18).

Банк России направил в Генпрокуратуру информацию о 1298 доменах в интернете для блокировки, добавил регулятор.