МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Объем "свободных денег" у россиян в апреле вырос до 26% с 19,5% в марте, при этом индекс свободных денег составил 76%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

Уточняется, что "свободные деньги" в контексте исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты — на основе единой панели данных холдинга. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

"Исследование на основе единой панели данных "Ромир" показало, что в апреле после основных трат в кошельке россиянина осталось 26% "свободных денег", — говорится в исследовании. Как уточнили в "Ромире", в марте свободных денег у россиян было 19,53%.

"Индекс свободных денег составил 76%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 32% (18 процентных пунктов)", — отмечают исследователи. При этом по отношению к апрелю прошлого года индекс сократился на 7,7%, тогда он составлял 83%.