Минфин выплатил купон по евробондам в долларах и евро
Минфин РФ полностью выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро.
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220520/836946227.html
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