МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, в будущем его смогут использовать и клиенты других банков, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Тинькофф" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay… Использовать Tinkoff Pay могут как клиенты экосистемы "Тинькофф", у которых установлено мобильное приложение, так и в ближайшем будущем клиенты других банков – они смогут привязывать карты к сервису", — сказано в сообщении.

Сервис позволит оплачивать товары и услуги онлайн и офлайн, будет включать в себя решения экосистемы "Тинькофф" для клиентов и продавцов.

Для клиентов банка онлайн-оплата доступна с самого начала работы сервиса, позже добавится оплата в офлайн-магазинах. Сейчас оплатить покупки можно с телефона или с компьютера более чем в 30 тысячах магазинов с эквайрингом от "Тинькофф кассы".

Другие технологии будут запускаться поэтапно в 2022-2023 годах, отмечается в сообщении.